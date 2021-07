Hanya Toko Bersifat Esensial yang Buka, Sun Plaza Beroperasi Terbatas

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mulai kemarin Sun Plaza Medan beroperasi terbatas, dengan demikian hanya toko bersifat esensial beroperasi. Hal ini disampaikan Marketing Communications Manager Sun Plaza Medan Yokie.

"Sesuai Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor: 443.2/6134 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat, maka Sun Plaza mematuhi aturan tersebut dan akan tutup sementara mulai hari ini tanggal 12 Juli - 20 Juli 2021," kata Yokie, Senin (12/7/2021).

Selanjutnya ia menuturkan toko bersifat esensial yang dapat beroperasi mulai pukul 10.00-20.00 WIB.

"Adapun toko yang bersifat esensial seperti supermarket, farmasi, dan F&B masih beroperasi secara terbatas mengikuti aturan pemerintah pada pukul 10.00 - 20.00. Khusus untuk F&B, hanya akan melayani penjualan take away dan tidak menyediakan layanan dine - in atau makan di tempat," tambahnya.

Pantauan Tribun, terlihat masih banyak masyarakat yang hendak memasuki area Sun Plaza Medan untuk melakukan pembelanjaan namun penjaga keamanan menuturkan ada pembatasan untuk masuk.

Bahkan ketika masuk dilakukan pendataan dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta ditanya tujuan ke Sun Plaza Medan.

Selain itu, hanya akses pintu belakang yang di buka sebab area pintu depan sudah pada di tutup.

Belanja ONline Bebas Ongkir

Sementara itu, di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) Darurat, Alfamidi Medan menawarkan pelayanan belanja online bagi masyarakat.

Head Marketing Alfamidi Cabang Medan Rudy Irwansyah mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi yang semakin meningkat PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) memiliki layanan belanja online lewat aplikasi belanja digital Midi Kriing. Bahkan biaya kirim dalam pelayanan ini gratis.