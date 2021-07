Kalina Ocktaranny Beri Kabar Bahagia sedang Hamil Anak Vicky Prasetyo, Reaksi Azka Corbuzier Disorot. 

TRIBUN-MEDAN.com – Belum lama ini Kalina Octaranny, istri presenter Vicky Prasetyo mengumumkan kehamilannya.

Kabar bahagia itu dibagikan oleh Kalina Ocktaranny pada 10 Juli 2021 lalu lewat unggahan di Instagram pribadinya.

Banyak yang merasa ikut bahagia atas kehamilan itu.

Namun, Kalina mengatakan tak sedikit pula yang menyebut kehamilannya hanya rekayasa atau settingan.

Mengenai kehamilan tersebut, anak pertama Kalina bersama Deddy Corbuzier, Azka Corbuzier juga telah mengetahuinya.

Kalina pun belum lama ini menceritakan respons Azka tentang kehamilannya itu.

Hal itu dapat diketahui dari tayangan di Youtube Melaney Ricardo, Selasa (13/7/2021) dikutip dari GridPop.

"Gimana Azka (menanggapi Kalina hamil)?" tanya Melaney Ricardo.

Sudah satu bulan menikah dengan Vicky Prasetyo, Azka Corbuzier mengaku tak kenal dengan suami baru ibunya. (Kolase foto instagram.com/@kalinaocktaranny & @azkacorbuzier)

Kalina mengatakan bahwa Azka turut bahagia dengan kehamilannya itu.

"Azka udah tahu, I am so happy mom and congratulation, katanya," terang mantan istri Deddy Corbuzier itu.