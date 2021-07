JADWAL Tayang Brasil Vs Jerman Olimpiade Tokyo 2021, Berikut Daftar Pemain Kedua Tim

TRIBUN-MEDAN.com - Brasil akan menghadapi Jerman pada laga pembuka penyisihan grup sepakbola Olimpiade Tokyo 2021, berikut ini daftar pemain Olimpiade 2021.

Jadwal Olimpiade Tokyo 2020 Brazil vs Jerman adalah pada Kamis (22/7/2021) yang tayang via Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 18.30 WIB.

Live Streaming Brazil vs Jerman bisa ditonton hanya via Live Streaming Vidio.com, sedangkan di televisi via Siaran Langsung TVRI. Cek daftar pemain di artikel ini.

Dua finalis Olimpiade 2016 bersaing di Grup D Olimpiade Tokyo 2021 dalam laga Brasil vs Jerman.

Lima tahun silam, timnas U-23 Brasil yang dipimpin Neymar meraih medali emas usai menang adu penalti atas Jerman dengan skor 5-4.

Kini mereka dipertemukan di grup maut pada Olimpiade 2020 sebagai laga pembuka Grup D.

Di Grup D juga bercokol kuda hitam Pantai Gading dan jagoan Asia, Arab Saudi.

Brazil, tampaknya memanfaatkan Olimpiade Tokyo 2021 untuk mengobati sakit hati setelah Timnas senior mereka gagal juara Copa America 2021.

Sudah mencapai babak final, Neymar dkk kalah dari Argentina di final Copa America 2021 dengan skor tipis 0-1.

Pun demikian dengan Jerman. Nasib Jerman U-23 ini malah seperti lanjutan kiprah mereka di Euro 2020.