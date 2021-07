JADWAL Tayang Pramusim Liverpool Vs Stuttgart Malam Ini, Link Nonton Streamingnya, Live di LFCTV GO

TRIBUN-MEDAN.com - Liverpool akan menghadapi Stuttgart dalam laga pramusim jelang Liga Inggris, Selasa (20/7/2021) malam ini WIB.

Siaran Langsung via Live Streaming Liverpool vs Wacker maupun Live Streaming Liverpool vs Stuttgart bisa diakses via Live Streaming LFCTV GO mulai pukul 23.00 WIB.

Dua minigames laga pramusim jelang Liga Inggris antara Liverpool vs Stuttgart dan Liverpool vs Wacker hanya akan berjalan masing-masing selama 30 menit tersebut bisa ditonton melalui Live Streaming TV Online LFCTV GO.

Jurgen Klopp akan memberikan kesempatan pada Ibrahim Konate memulai debutnya bersama The Reds dalam dua laga pramusim tersebut.

"Dia [Konate] punya waktu istirahat yang cukup, memiliki pramusim normal sejauh ini, jadi ya, dia bisa bermain pada hari Selasa. Bagi Ibou, penting untuk mendapatkan menit dengan cepat, itulah yang akan terjadi di pramusim," kata Klopp melalui laman resmi Liverpool.

The Reds mendatangkan Konate dari RB Leipzig dengan mahar 35 juta Pounds (sekitar Rp719 Miliar).

Bersama Leipzig, musim lalu ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist serta membawa timnya finish sebagai runner-up Bundesliga 2020/2021.

Bek tengah asal Perancis itu diproyeksikan menjadi pengganti Joe Gomez dan Virgil Van Dijk yang kini masih dalam tahap pemulihan cedera.

"Joe dan Virgil dalam situasi yang sama - tidak persis sama, tapi mirip. Keduanya melakukan bagian dari pelatihan normal kami dan kemudian mereka harus melakukan latihan tambahan," terang Klopp.

Pertahanan The Reds di Liga Inggris 2020/2021 tidak sebaik musim sebelumnya.