Sudah Ditegur Ibunda, Jessica Iskandar Malah Ngulah Umbar Foto Lepas 5 Kancing Baju Begini

TRIBUN-MEDAN.com - Jessica Iskandar kembali pamer foto menantang, ibunda dari El Barack lepas 5 kancing bajunya, begini penampilannya.

Kehidupan Jessica Iskandar memang kerap mencuri perhatian publik.

Setelah sebelumnya mendapat teguran dari sang ibunda lantaran kerap umbar tubuh dan gaya terbuka.

Jessica Iskandar pun kala itu mengaku kapok dan berjanji pada sang ibu untuk tidak akan tampil terbuka lagi.

Namun, entah apa yang terjadi, kali ini wanita yang akrab disapa Jedar itu justru membuat kaum hawa keringat dingin.

Bagaimana tidak, dalam salah satu unggahannya di Instagram, ibunda El Barack itu kembali pamer aurat tubuhnya.

Jessica Umbar Diri (Ist)

Baca juga: Dua Mantan Reino Ketemu, Luna Maya dan Sandra Dewi Tawa Lepas, Malah Ingat Sophia Latjuba

Baca juga: Zikir Pagi, Doa Nabi Muhammad, Memohon Keselamatan Agama, Dunia, Keluarga dan Harta

Jessica Iskandar. (Instagram/inijedar)

Wanita 33 tahun itu menampilkan foto dengan pose membuka 5 kancing atas baju yang dikenakannya.

Dia membubuhkan sebuah pesan dalam unggahan itu.

“Semangat ya PPKMnya! We can do it! #bali,” tulis Jessica di akun Instagram miliknya.