Intan Ratna Juwita Unggah Foto Bareng Laki-laki, Netizen Penasaran: Anak Siapa?

TRIBUN-MEDAN.com - Netizen baru-baru ini dibuat terkejut dengan unggahan Intan Ratna Juwita.

Mantan istri YouTuber Maell Lee itu mengunggah potretnya saat merayakan ulang tahun beberapa waktu lalu.

Dalam foto tersebut, Intan tampak menggunakan dress berwarna putih.

Ia tampak tengah duduk di sebuah tempat tidur dengan memegang sebuah kue.

Intan juga tampak menggunakan kalung di lehernya.

Rambut panjang Intan diikat setengahnya.

Maell Lee dan istri Intan Ratna Juwita (Instagram)

Namun yang mengagetkan adalah di foto lainnya, Intan tampak berfoto dengan seorang anak laki-laki.

Ia tampak merangkul anak tersebut.

Dalam kolom keterangannya, Intan menyebut anak laki-laki itu dengan sebutan anakku.

"Happy b’day to me. Bahagia bgt tahun ini sama anak ku. thanks my baby," tulisnya.