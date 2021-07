Peran Pembantu Kiki Ikatan Cinta, Beda Drastis, Pesona Ayya Renita Ternyata Kece Modis Manglingi

TRIBUN-MEDAN.com - Beda dari perannya sebagai pembantu di sinetron, intip pesona kece Ayya Renita pemeran Kiki di Ikatan Cinta.

Sinetron Ikatan Cinta mendulang kesuksesan sehingga menjadi sinema yang menduduki trending di Tanah Air.

Para pemainnya ramai sorotan, salah satunya Kiki yang diperankan oleh Ayya Renita.

Habis Disebut Tak Pakai Celana, Gaya Terbaru Ayya Renita Bikin Netizen Heran: Seksi Nggak Abis-abis! (instagram.com/ayyarenita93)

Dalam sinetron, Ayya berperan sebagai pembantu di rumah Aldebaran dan juga Andin

Tampilannya juga cenderung sederhana dengan rambut dikepang dua.

Berbanding terbalik dengan di sinetron, pemilik nama Renita Dwi Cahya itu memiliki gaya yang begitu kece di kehidupan nyata.

penampilan Ayya Renita terbaru (instagram.com/ayyarenita93)

Di laman Instagramnya, Ayya memamerkan pemotretan kece dengan dress hitam berbelahan dada rendah.

Wanita 27 tahun itu dengan penuh pesona mengibaskan rambut panjangnya.

Ekspresi wajahnya tajam.

"If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be..," tulisnya.

(Jika kamu selalu mencoba menjadi normal, kamu tidak pernah tahu betapa kamu bisa menjadi luar biasa)