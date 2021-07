Agnes Mo Heran Ulah Fans Sendiri, Adam Rosyadi Dinyinyiri, Hubungan Keduanya Terungkap 

TRIBUN-MEDAN.com - Melihat Adam Rosyadi dinyinyir, penyanyi Agnez Mo tak tinggal diam.

Bahkan, membalas nyinyiran itu, Agnez Mo tak segan membeberkan hubungan sebenarnya dengan Adam Rosyadi.

Diketahui, kisah asmara perempuan yang bernama asli Agnes Monica Muljoto itu tak terlepas dari sorotan publik.

Kini, Agnez Mo tengah santer dikabarkan dekat dengan model Adam Rosyadi.

Kali ini, penyanyi berusia 35 tahun mengaku jika dirinya tengah menjalin asmara dengan Adam.

Agnez Mo mengakui hubungannya lantaran kesal sang kekasih dinyinyir penggemarnya.

Hal itu diketahui dari unggahan Instagram @agnezmo, yang dibagikan pada Jumat (30/7/2021).

Mulanya, Agnez mengabadikan beberapa potret bersama keluarga lantaran rindu bertemu.

Seperti diketahui, Agnez tertunda bertemu keluarga lantaran masih dalam pandemi Covid-19 dan tengah ada aturan PPKM.

"Miss hanging out with my fam.

My fave is definitely slide 6: me and my beautiful niece @chloexaviera in our natural state

(Rindu berkumpul dengan keluargaku.

Favoritku pasti slide 6: aku dan keponakanku yang cantik @chloexaviera dalam keadaan natural kita)," tulis Agnez Mo.

