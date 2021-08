Program BRILIANPRENEUR Menjadi Pintu Pasar Global

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Bagi BRI dan para pelaku UMKM, pandemi bukan halangan untuk segera bangkit.

Peran UMKM Indonesia sangat penting sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

Untuk itu BRI akan selalu hadir untuk memacu kinerja pelaku usaha di sektor UMKM melalui program BRILIANPRENEUR.

Dalam pegelaran pameran virtual industri kreatif UMKM pada Rabu (4/8/2021), Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan bahwa acara yang dihelat ini juga menjadi stimulus bagi UMKM untuk mengoptimalkan pemanfaatan platform digital seperti PaDi UMKM, Shopee, Tokopedia dan BliBli.

“Harapannya melalui kegiatan ini pelaku UMKM kini mampu menjadikan bisnis mereka lebih modern

(Go Modern), menerapkan digitalisasi (Go Digital), serta memperluas jejaring pasar daring (Go

Online) yang pada ujungnya Tidak hanya mampu bersaing di pasar lokal, UMKM binaan juga

berhasil menembus pasar dunia sebagai UMKM Ekspor (Go Global),” tutur Catur.

Ia juga mengharapkan melalui program BRILIANPRENEUR terjadi business matching yang menghasilkan transaksi, interaksi dengan pasar internasional.

Baca juga: Warga Protes ke Pemko Medan, Vaksin Kedua tak Jelas Sudah Dua Minggu

Selain itu bermanfaat pula sebagai sarana transfer knowledge bagi UMKM untuk menembus pasar ekspor.

Dengan BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, UMKM dibukakan pintu pasar potensial secara

virtual dari beberapa negara seperti Malaysia, Australia, Hongkong, China, Kanada, Amerika Serikat dan lainnya.

Event ini juga dimeriahkan dengan berbagai acara virtual lainnya seperti Webinar, Podcast, Coaching Clinic, Fashion Show, Product Showcase, Bazaar, Lelang Designer, Music Performance, Movie Launching, JATIM Food Festival dan Donasi.

Kegiatan ini tidak hanya dapat diikuti melalui website dan e-commerce, tapi dapat diikuti di sosial media dengan berbagai macam aktivitasnya.

Dalam acara ini, BRI pun mempermudah akses transaksi di e-commerce menggunakan pembayaran daring seperti BRI Virtual Account (BRIVA), e�Pay BRI, Direct Debit BRI, Kartu Debit dan Kartu Kredit BRI.

Nasabah akan mendapatkan diskon dan cashback untuk setiap transaksi yang menggunakan Kartu

Debit, Kartu Kredit, e-Pay dan Direct Debit BRI.

Baca juga: Kadisperindag Meninggal Dunia Karena Covid-19, Kadinkes : Sejak 1 Agustus Dirawat Di RS Royal Prima

Selama rangkaian acara tersedia pula berbagai promo menarik jika melakukan pembelian produk UMKM via e-commerce yang telah bekerjasama.

Promo dibagi menjadi program pre-event, program reguler day, program peak day, dan program

post-event.

(cr9/Tribun-Medan.com)