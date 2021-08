Sadar Skandal Video Panasnya dengan Ariel NOAH akan Diingat Terus, Luna Maya: Gue Pengin Nuntut. 

TRIBUN-MEDAN.com - Kehidupan asmara seorang Luna Maya masih saja membuat banyak orang penasaran.

Ditambah lagi, sampai saat ini Luna Maya masih betah menyandang status jomblo meski usainya sudah menginjak kepala 3 lebih.

Deretan pria tampan dan kaya raya silih berganti mengisi hati namun tak seorang pun yang membawanya naik ke pelaminan.

Baca juga: Luna Maya Mendadak Bahas soal Undangan Pernikahan: Bu! Saya yang Nikah, Kenapa Ibu yang Repot?

Baca juga: Kabar Duka dari Band Slank, Ibunda Gitaris Ridho Meninggal Dunia

Bukan tanpa alasan, skandal video panasnya bersama Ariel NOAH beberapa silam lah yang diduga menjadi penyebab tahun.

Luna Maya mengaku dirinya sempat terpuruk saat terjerat kasus video panas sampai membuat Ariel harus mendekam di jeruji penjara.

Belum lama ini ia bahkan mengungkap penyesalan yang selama ini ia tutup rapat sendiri.

Hal ini diketahui saat Luna menjadi bintang tamu YouTube Feni Rose Official yang tayang (1/10/2020).

Ditanya tentang perbedaan dirinya yang dulu dan sekarang, Luna Maya kemudian mengatakan ia sangat naif.

"Kalau dulu tuh Naif, bego, terus apa, ya, sudah kita jujur ​​aja ya, gue tuh orangnya what you see what you get," ujar Luna Maya.