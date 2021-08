Innalillahi Kabar Duka Dibagikan Presenter Sandrina Malakiano: SurgaNya Menanti Kamu 

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar duka dibagikan presenter Sandrina Malakiano pada Sabtu (7/8/2021).

Kabar duku yang dibagikan mantan Istri Rico Ceper ini diumumkan melalui media sosialnya.

Marco, kakak Sandrina Malakiano meninggal dunia di RSUD Tarakan Jakarta.

"Innalillahi wa'inna ilaihi rajiuun," tulis Sandrina Malakiano mengawali kabar tersebut.

Gian Marco Krishna Malakiano yang lahir pada 6 Mei 1969 meninggal dunia 7 Agustus 2021.

Telah berpulang kakak saya tercinta pukul 12.21 WIB di RSUD Tarakan Jakarta.

Sandrina Malakiano pun meminta doa untuk sang kakak yang kini telah berpulang menghadap Sang Khalik Pencipta.

"Mohon kirimkan doa untuk Marco. Tuhan lapangkan kuburnya, ampuni segala dosa dan terima seluruh amal ibadah semasa hidupnya," kata Sandrina melalui akun Instagram @smalakiano.

Kakak Sandrina Malakiano Gian Marco Krishna Malakiano meninggal dunia 7 Agustus 2021 (instagram @smalakiano)

"SurgaNya menanti kamu, Co. Jesus be with you. I love you so much but God loves you more," kata dia.

"Jagain aku dari atas sana ya, my big brother. Titip salam rindu, peluk dan cinta buat Mom and Dad. Until we meet again," ungkap dia.