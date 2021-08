Amanda Manopo Pamer Perut Buncit Efek Andin Hamil di Ikatan Cinta, Ini Pesan untuk Anak Aldebaran

TRIBUN-MEDAN.COM - Romantisme perjalanan rumah tangga Andin dan Aldebaran yang diperankan oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka di Sinetron Ikatan Cinta rupanya turut terbawa hingga ke luar lokasi syuting.

Memerankan sosok Andin yang sedang hamil di Sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo mendadak tuliskan pesan haru untuk calon 'putranya' dan Aldebaran yang diperankan Arya Saloka.

Tak dipungkiri suksesnya Sinetron Ikatan Cinta tak lain adalah berkat dari kemampuan Arya Saloka dan Amanda Manopo yang dengan apik memerankan pasangan suami istri.

Aksi Mas Al dan Andin pun sukses membuat para penonton ikut terbawa perasaan.

Seperti yang dilansir melalui unggahan foto yang dibagikan Amanda Manopo melalui akun instagram pribadinya, Jumat (6/8/2021).

Sedang memerankan karakter Andin yang hamil putra pertamanya bersama Aldebaran, Amanda Manopo membagikan potret perutnya yang mulai membuncit hingga membuat warganet heboh.

Dengan tertawa lebar, Amanda Manopo memegangi perut buncitnya dalam foto yang dibuat bernuansa hitam putih bak wanita yang sedang hamil sungguhan.

Meski hanya berakting, Amanda Manopo tampak totalitas sampai menuliskan sebuah pesan haru untuk putranya dan Arya Saloka kelak.

"To my son. Never forget that i love you. Life is filled with hard times and good times. Learn from everything you can. Be the man i know you can be, mom. Yang berarti, Untuk anakku, jangan pernah lupakan aku mencintamu. Hidup penuh dengan waktu yang sulit dan waktu yang baik. Belajar dari hal apapun yan gkamu bisa, jadi lah pria yang kamu yakin bisa menjadi, ibu," tulisnya.

Aksi Amanda Manopo tersebut langsung mendapat berbagai reaksi dari warganet.