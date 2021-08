SANDRA Dewi Rayakan Ulang Tahun yang ke-38, Bahagia Dapat Kartu Ucapan dari Kedua Putranya

TRIBUN-MEDAN.com - Sandra Dewi baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-38.

Ya, ibu dua anak itu bertambah usia pada 8 Agustus 2021.

Di momen spesialnya itu, Sandra Dewi merayakan bersama suami dan kedua anak tercinta.

Hal itu terungkap dari unggahan terbaru Sandra Dewi di laman Instagram pribadinya, @sandradewi88, Minggu 8 Agustus 2021.

Sandra Dewi mengabadikan momen pertambahan usianya.

Wanita yang genap 38 tahun itu tampil anggun dengan gaun pendek berwarna pink dan biru muda seperti dikutip dari Tribun Style, Senin (09/08/2021).

Sedangkan Harvey Moeis dan kedua anaknya kompak mengenakan pakaian berwarna putih.

"8-8-21

Thank you for birthday wishes," tulis Sandra Dewi.

Sementara itu, pada unggahan selanjutnya Sandra Dewi memamerkan potretnya bersama kedua buah hati yakni Raphael Moeis dan Mikhael Moeis.

Ia juga mengungkapkan rasa bahagianya.