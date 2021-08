Hujatan dan Blacklist Makin Panas, Terkuak Ayu Ting Ting Sering Curhat ke Sosok Pria Ini 

TRIBUN-MEDAN.com - Semakin ke sini, hujatan ke Ayu Ting Ting makin memanas.

Ivan Gunawan pun blak-blakan mengungkap kebiasaan Ayu Ting Ting sering nangis saat curhat ke Igun.

Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tendang Andika - (Kolase Tribun Medan/IST)

Seperti diketahui, kerja keras serta jerih payah mengantarkan Ayu Ting Ting menuju kesuksesan seperti sekarang.

Namun belakangan ini, hujatan yang mengarah ke Ayu Ting Ting justru semakin memanas hingga mengancam karier sang biduan.

Bahkan, sudah ada sekitar 84 ribu orang yang menandatangani petisi agar Ayu Ting Ting di-blacklist dari dunia pertelevisian Tanah Air.

Akibat hal ini, karier Ayu Ting Ting terancam di dunia hiburan.

Sebagai seorang sahabat Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan tentu tak dapat menyembunyikan kekesalannya akan hal tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa pria yang kerap disapa Igun ini sempat mencintai dan pernah menaruh hatinya pada Ayu Ting Ting.

Akan tetapi, ia belum berani untuk nembak Ayu Ting Ting hingga membuat sang biduan menyatakan cintanya terlebih dulu.

"Pernah (naksir), belum (kepikiran jadi suami), love at the first sight, dia pernah nembak gua, ngajakin pacaran."