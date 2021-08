LINK Nonton Live Streaming Gratis Man United Vs Leeds United, Kick Off Jam 18.30, Akses dari HP

Laga Manchester United akan kontra Leeds United di pembukaan Premier League 2021/2022 di Stadion Old Trafford, Sabtu (14/8/2021) pukul 18.30 WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming gratis laga Manchester United vs Leeds United pada pekan perdana Liga Inggris, Sabtu (14/8/2021) malam ini.

Manchester United menjalani pekan perdananya menjamu Leeds United di Old Trafford.

Laga Man United vs Leeds United tayang via live streaming Mola TV kick off pukul 18.30 WIB.

Selain bisa ditonton di Mola TV, pertandingan Man United vs Leeds bisa anda saksikan via live streaming gratis dari HP yang tersedia di akhir artikel ini.

Untuk link streaming gratisnya, bisa diakses di akhir artikel ini.

Dua pemain baru Manchester United, Jadon Sancho dan Raphael Varane, tidak masuk daftar starter pada laga pekan pertama Liga Inggris melawan Leeds United.

Manchester United membuka musim 2021-2022 dengan status runner-up Liga Inggris musim 2020-2021.

Baca juga: JAM Tayang PSG Vs Strasbourg Malam Ini, Prediksi Susunan Pemain, Messi Hadir, Live Streaming RCTI+

Setan Merah finis pada urutan kedua musim lalu dengan 74 angka.

Man United tertinggal 12 poin dari Manchester City di klasemen Liga Inggris musim lalu.

Man United pun berbenah dengan merekrut dua pemain baru, yaitu Jadon Sancho dari Borussia Dortmund dan Raphael Varane dari Real Madrid.