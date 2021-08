Lirik dan Chord Lagu Batak Unang Parmeam Meam Au dari Victor Hutabarat

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Lirik lagu batak lawas berjudul "Unang Parmeam Meam Au" sangat melekat di hati masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara.

Lagu yang diciptakan Joel Simorangkir ini melejit usai dipopulerkan oleh penyanyi terkenal Victor Hutabarat pada tahun 2013 silam.

Lagu yang bercerita tentang seorang perempuan yang menunggu pacarnya yang tak kunjung menikahinya, yang telah berjanji apabila tamat sekolah dan bekerja akan segera meminagnya.

Dengan nada yang sandu, lagu ini sangat indah didengar di telinga bagi masyarakat yang tengah sedang galau.

Unang Parmaem-maem Au kembali oleh penyanyi batak Rita Butar-butar dengan versi wanita.

Membuat lagu ini semakin membuat pendengar merasakan sedihnya yang dirasakan oleh sang wanita yang dibohongi oleh pacarnya.

Berikut lirik dan kunci/chord gitar lagu berjudul "Unang Parmeam Meam Au":

Intro :

Am F Dm Bm E

Am

Ho do na mandokkon jolo tammat au

Dm

sai nimmu do tu au

G

ho do namandokkon jolo horja au

C E

sai nimmu do tu au..

A

ho do namandokkon ikkon sabar au

Dm

sai nimmu do tu au

Am E

sai tarpaima sai tarpaima

Am F E

sai hupaima