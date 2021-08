Ditemani Ayus, Nissa Sabyan Nyanyi Lagu Cinta, Aldi Taher Langsung Panas: Kalian Mau Pansos?

TRIBUN-MEDAN.com - Nissa Sabyan baru-baru ini mulai kembali sering tampi di layar kaca.

Penampilan terbaru Nissa Sabyan muncul saat ditemani Ayus di sebuah statisiun TV.

Dalam acara itu, Nissa Sabyan menyanyinya lagu cinta. Ternyata, lagu tersebut milik Aldi Taher.

Menanggapi itu, Aldi Taher menyindir keras Nissa Sabyan yang berani tampil di TV pasca heboh skandal dengan Ayus.

Bahkan, Nissa Sabyan balk-blakan nyanyi lagu yang diciptakan Aldi Taher untuknya.

Aldi Taher, Nissa Sabyan dan Ayus - (Kolase TribunJakarta.com/IG @alditaher.official)

Lagu tersebut berjudul Nissa Sabyan, I love you so much.

Melihat video itu, Aldi Taher langsung beri komentar dan sindir tajam Nissa Sabyan.

Pada Senin (16/8/2021) malam tadi, diketahui Nissa Sabyan menjadi bintang tamu acara komedi Lapor Pak di Trans 7.

Tak datang sendiri, Nissa Sabyan pun ditemani Ayus, sosok yang disebut-sebut punya hubungan spesial dengan sang vokalis Sabyan.

Selain itu, ada juga Kemal, personel Sabyan Gambus lainnya ikut menemani Nissa Sabyan.