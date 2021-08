Frank & Co. Luncurkan Koleksi “Flare” Terbaru, Kemilau Klasik dengan Sentuhan Moder

Flare Collection dari Frank & Co.

Tribun-Medan.com, Jakarta – Setelah sukses dengan koleksi Flare yang diluncurkan pada 2020 lalu, kini Frank & co. sebagai gerai perhiasan yang terkenal dengan keunggulannya pada kualitas tinggi produknya kembali menghadirkan koleksi perhiasan berlian Flare untuk para wanita yang ingin melengkapi keseharian mereka dengan kemilau perhiasan yang elegan dan modern untuk menunjang kepercayaan diri. (16/8)

Keistimewaan dari #FlareCollection ada pada konsep tennis ring yang dikreasikan ulang menjadi koleksi perhiasan berlian dengan sentuhan modern yang sungguh memikat. Semakin sempurna, Flare Collection hadir dengan standard kualitas berlian Frank & co. pada tingkat warna F dan kejernihan Very Very Slightly Included (VVS) yang menampilkan kesan mewah namun tetap simpel untuk dikenakan dalam aktivitas sehari-hari.

#FrankNCo dalam Flare Collection ini berinovasi dengan memberikan sentuhan klasik yang diubah menjadi lebih modern tentunya dengan kualitas material emas dan berlian yang tak perlu diragukan lagi sehingga tetap membuat pemakainya menjadi lebih percaya diri disegala kesempatan.

Ferdy Felano selaku General Manager Frank & co. mengatakan, “Dari kesuksesan koleksi Flare sebelumnya, Frank & co. menilai kebutuhan akan perhiasan wanita yang tidak hanya mewah, tetapi juga terlihat elegan dan modern untuk dikenakan di berbagai kesempatan. Setiap butir berlian yang digunakan pada koleksi ini telah disortir dengan sangat teliti untuk menciptakan perhiasan yang menampilkan kesan elegan sekaligus modern, sehingga setiap perhiasan Flare Collection cocok untuk dijadikan statement piece, maupun sebagai hadiah untuk menyatakan rasa cinta kepada orang terkasih maupun diri sendiri..”

Seperti pendahulunya, Flare Collection mengusung 5 nama varian yang menggambarkan kemilau berlian dalam arti yang berbeda.

Blaze

Koleksi varian Blaze terinspirasi dari pancaran kilau yang membara layaknya api, sungguh indah dan menyihir siapapun yang memandang. Anting berlian Blaze dibuat dengan gaya two row stud earrings dan susunan tennis 26 butir berlian 0,143 karat. Semakin cantik dengan tambahan 2 butir berlian 0,034 karat dan 4 butir berlian 0,104 karat di setiap pasangnya.

Liontin berlian Blaze didesain sebagai drop pendant dengan two row diamonds yang terlihat seperti pancaran sinar matahari, terlihat sangat memukau dengan total 26 butir berlian.

Lumine

Lumine memiliki arti mencerahkan dan menerangi. Lumine didesain dengan struktur berlian tennis yang berukuran sama, sehingga terlihat berkelas, mewah, namun tetap menekankan simplicity. Anting berlian Lumine terbuat dari rose gold 2,033 gram dengan total 33 butir berlian 0,183 karat yang berbentuk two row stud earrings yang lebih merapat satu sama lain.