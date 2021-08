Lirik dan Chord Lagu Batak Holan Diangan-angan, Dipopulerkan Dorman Manik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan Chord Gitar lagu hits batak berjudul 'Holan Diangan-Angan' yang dipopulerkan Dorman Manik.

Lagu yang pertama kali dirilis pada 2017 silam ini diciptakan Abidin Simamora sudah menarik hati para pecinta musik tanah air.

Tak hanyak halak Batak namun juga warga non batak juga menyukai lagu ini hingga akhirnya menembus angka 14 juta penonton di YouTube.

Lagu yang mengisahkan seseorang yang telah dikhianati cintanya namun tak bisa melupakan pasangannya hingga akhirnya cintanya tak pernah kembali dan hanya di dalam angan-angan.

Berikut Lirik dan Chord Gitar lagu hits batak berjudul 'Holan Diangan-angan':

INTRO :

C D Bm Em Cm G

G Bm C D

dang tarsesa au bohim sian rohakki

Em F# G

sai toktong do dipikiran hi

G Bm

nang pe tung haccit

C D

pambaenanmi tu au

Em F# G

dang boi hu halupahoni sude

REFF :

C D

di ari ahad i di tikki i

Bm Em

marjanji ho tu au hasian

Am G

naso jadi sirang au sian ho