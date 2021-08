Karier Rossa Makin Mentereng, Wajahnya Terpampang di Gedung Ternama New York Bareng Billie Eilish

Penyanyi, Sri Rossa Roslaina Handiyani atau yang lebih dikenal sebagai Rossa saat ditemui pada peluncuran lagu tema dari Oriflame yang berjudul Your Dreams Our Inspiration di Kembang Goela, Plasa Sentral, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2014). Rossa sebagai brand ambassador dari Oriflame mengajak masyarakat terutama kaum wanita untuk mampu mandiri.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar membanggakan datang dari penyanyi kondang Tanah Air, Rossa.

Melalui akun media sosial miliknya, Rossa membagikan pencapaian terbarunya di industri musik.

Bukan main membanggakan, Rossa kali ini berhasil menghiasi Time Square, New York!

Ia membagikan sebuah video dan beberapa potret iklan Billboard yang memajang wajahnya di Time Square.

Dalam video di Instagram, terlihat Rossa bersanding dengan sejumlah artis luar negeri, salah satunya yakni Billie Eilish.

Sebagai keterangan dari unggahan itu, Rossa mengumumkan bahwa ia masuk dalam jajaran Spotify Equal Artist.

Lalu dalam cuitannya, pelantun 'Tegar' ini mengatakan bahwa itu merupakan hadiah untuk HUT RI yang ke-76.

"Yes that's your girl on the giant billboard Time Square, New York !! (Ya, itu gadismu yang berada di billboard Time Square, New York yang besar.)"

"I'm your @Spotify Equal Artist of The Month. Suatu kebanggaan bisa memberikan hadiah untuk HUT RI yang ke-76," cuitnya dikutip Grid.ID, Rabu (18/8/2021).

Postingan ini pun langsung mengundang beragam reaksi dari sejumlah selebritis.