Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Dang Na Ujui Be Ho yang Dipopulerkan Penyanyi Lestari Br Hutasoit

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan Chord gitar lagu hits batak berjudul 'Dang Na Ujui Be Ho' yang dipopulerkan penyanyi cantik Lestari boru Hutasoit.

Lagu ciptaan Mangara T Manik dirilis pada tahun 2019 silam dan langsung melijit di kalangan pemuda batak dan ditonton hingga nyaris 7 juta viewers di YouTube.

Dengan suara sendu Lestari Hutasoit, lagu yang berkisah tentang seorang perempuan yang sudah berbulan-bulan yang tak datang mengunjunginya. Sang wanita menduga pacarnya sudah tak lagi mencintainya karena kecantikannya tak seperti dulu lagi.

Berikut Lirik dan Chord gitar lagu hits batak berjudul 'Dang Na Ujui Be Ho':

Intro: F C G C

F C G C G

*

C

Dibagas sabulan on so hea be ho ro

F

Ro mandulo au

C G

Naung lupa do ho naung muba do ho

C

Tu au hasian

**

C

Naso sayang be ho naso cinta be ho

F

Tu au hasian

C G

Huhilala doi sian pambahenan mi

C

Dang na uju i be ho

Reff: F

Molo naung bosan ho tu au ito

G C

Ala naung moru haulion hi

Am Dm

Hatahon ma hatahon ma tu au

G C

Asa huboto mamikkiri i

F

Manang naung adong gantikku ito

G C

Umbahen na muba roha mi tu au

Am Dm

Hatahon ma hatahon ma tu au

G C

Unang gantung holong hi

Musik: F C Am Dm G Dm G C G

**

Reff:

Am Dm

Hatahon ma hatahon ma tu au

G C

Unang gantung holong hi

Arti lagu hits batak berjudul 'Dang Na Ujui Be Ho':

Sebulan ini

Kau tak pernah datang lagi

Datang untuk melihatku

Sudah lupakah kau?

Sudah berubahkah kau

padaku, sayang?

Tak sayang lagikah kau?

Tak cinta lagikah kau

padaku, sayang?

Aku bisa rasakan sikapmu

Kau bukan lagi yang dulu

Reff:

Kalau kau memang sudah bosan padaku

Karena kecantikanku sudah berkurang

Katakanlah, katakan padaku

Agar aku tahu memikirkannya

Atau sudah adakah penggantiku?

Sehingga hatimu berubah padaku?

Katakanlah, katakan padaku

Jangan kau gantung cintaku)

(vic/tribun-medan.com)