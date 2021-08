Lirik dan Chord Lagu Batak Ikkon Ho, Dipopulerkan Alex Rudiart Hutajulu Jebolan X Factor Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan Chord gitar lagu hits batak berjudul 'Ikkon Ho' yang dinyanyikan oleh jebolan X Factor Indonesia 2012 Alex Rudiart Hutajulu.

Lagu yang juga diciptakan Alex ini dirilis pada 2017 silam dan merebut hati para pecinta musik Indonesia bahkan tak hanya di kalangan masyarakat suku Batak.

Bahkan video YouTube lagu ini melejit hingga ditonton hampir 9 juta view.

Lagu galau yang menceritakan tentang seseorang pasangan yang telah dinyatakan cintanya, hingga akhirnya keduanya dipisahkan jarak hingga sang pasangan selalu merindukan pacarnya yang jauh.

Merindukan wajahnya dan berjanji tidak akan meninggalkannya hingga ajal memisahkan.

Berikut Lirik dan Chord gitar lagu hits batak berjudul 'Ikkon Ho':

Intro :

G D F C

G D F D

G D

Songon na marnipi au

Em C

Dung didokkon ho tu au

G D

Naikkon au nama ito

G C

Ikkon ho saut di au

G D

Malungun rohakkon tu ho

G C

Molo dao ho sian au

Am

Tung so lupa au tu ho

C

Dang tinggalhonon hu ho

G D

Saleleng ni ngolukki dahasian

Am

Ikkon ho nama di au

C

I do janji mi tu au

Reff :