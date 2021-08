LINK Live Streaming Liverpool Vs Burnley Malam Ini, Salah Incar 2 Rekor,Penampilan ke-160 & 100 Gol

(Link streaming Liverpool vs Burnley) Winger Liverpool, Mohamed Salah (kanan), dibayangi bek Leeds United, Diego Llorente dalam laga pekan ke-32 Liga Inggris antara Leeds United dan Liverpool di Stadion Elland Road, 19 April 2021.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming Liga Inggris malam ini yang mempertemukan Liverpool vs Burnley, Sabtu (21/8/2021).

Duel seru Liverpool vs Burnley berlangsung di Anfield Stadium, mulai pukul 18.30 WIB, Live Mola TV.

Laga ini tak disiarkan SCTV, tapi bisa disaksikan via live streaming Mola TV. Link streaming Liverpool vs Burnley bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Pertandingan Liverpool vs Burnley bisa juga disaksikan via live streaming gratis dari HP. Namun untuk link streaming gratisnya bisa diakses menjelang kick off.

Penyerang Liverpool, Mohamed Salah mengincar dua rekor dalam pertandingan pekan kedua Liga Inggris menghadapi Burnley.

Dalam laga menghadapi Burnley, Mohamed Salah mengincar penampilan ke-160 di Liga Inggris.

Baca juga: PREDIKSI Line Up Athletic Bilbao Vs Barcelona, Griezmann Jadi Ancaman, Live Streaming Bein Sport

Berkaca jumlah itu, saat ini Salah sudah mencatatkan 159 penampilan yang didapatkan ketika berseragam Liverpool dan Chelsea.

Kala berseragam Chelsea, penyerang asal Mesir itu membukukan 19 pertandingan dengan sumbangsih 2 gol.

Kemudian sisanya yakni 140 pertandingan lainnya di Liga Inggris diberikan bersama Liverpool.

Jumlah 140 laga bersama Liverpool, Salah pun sejauh ini sudah mencetak 96 gol.