Menyandang Cap Pelakor, Kini Bak Karma Nissa Sabyan Cemburu Ririe Fairus dan Ayus Mesra Lagi

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini, video Ayus dan Ririe Fairus kembali mesra dan intim jadi sorotan.

Nissa Sabyan yang mengunggah foto wajah melongo tanpa ekspresi pun dikaitkan-kaitkan dengan hal itu.

Apalagi, kabar Nissa Sabyan bakal dinikahi Ayus yang sudah cerai dari Ririe Fairus.

Nissa Sabyan tampak bengong dalam foto terbarunya.

Baca juga: Ririe Fairus Datangi Rumah Ayus, Ada Nissa Sabyan? Lihat Sikap saat Diminta Salim, Ririe: Dadah Papa

Teleconferencing Tools Require Tough Security Measures to Maintain Privacy

Sponsored by CDW

From Jill Biden’s remote classes in the White House to standard team meetings across agencies, preventing intrusion is crucial.

See More





Ya, beredarnya video kedekatan Ayus Sabyan dan Ririe Fairus meski sudah bercerai nampaknya membuat keduanya didoakan rujuk.

Pasalnya, perceraian keduanya begitu disayangkan oleh para netizen.

Apalagi tudingan pelakor kepada Nissa Sabyan dalam rumah tangga Ayus Sabyan dan Ririe Fairus.

Hal itu seolah tak memberi restu bagi keduanya bercerai karena adanya pelakor.

Terekam momen Ririe Fairus datangi rumah Ayus, ada Nissa Sabyan juga? (Instagram/nissa_sabyan - Instagram/ririe_fairus)

Meski perceraian akhirnya terjadi, keduanya nampaknya masih berhubungan baik.