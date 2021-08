Akhirnya Deddy Corbuzier Tegur Denny Darko, Reaksi Warganet: Numpang Tenar Doang

TRIBUN-MEDAN.com - Akhirnya Deddy Corbuzier buka suara menanggapi omongan Denny Darko yang mengaku sudah mengetahui dirawat karena Covid-19.

Ia awalnya memilih diam ketika namanya disebut-sebut oleh Denny Darko.

Deddy awalnya memang memilih diam dan tak mau menanggapi soal ramalan-ramalan.

Sebagai orang yang pernah menjadi magician, Deddy menganggap itu semua hanya sebagai hiburan.

Dalam video tersebut, Denny mengaku sudah tahu Deddy sakit dan dirawat oleh seseorang, dan dipesan untuk tidak memberitahu siapapun.

Namun ketika mendapati apa yang diucapkan Denny Darko dalam video YouTube Denny Darko adalah kebohongan, Deddy merasa perlu angkat bicara.

Deddy Corbuzier kabarkan dirinya sempat terpapar virus corona (YouTube)

"Saat gue nonton video pertama.. Well it's entertainment wrong is okay..Saat video kedua blg sudah tahu krn ada ada pihak yang memberitahu, No you don't know. Coz nobody know," tulis Deddy dikutip dari akun Instagram @mastercorbuzier.

Lebih lanjut Deddy mengatakan, saat itu tidak ada yang tahu dirinya sakit, bahkan termasuk keluarganya.

"Yang tahu saya sakit tak lebih dari 5 org dan hampir semuanya Jendral RSPAD. yang mana saudara saya sendiri. And they are on swear," jelas Deddy.

Karena itu, Deddy dengan menyesal meminta Denny untuk berhenti membuat kebohongan dan menasihatinya agar menggunakan kemampuannya untuk hiburan saja.