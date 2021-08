Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Traktir 70 Orang Makan di Restoran Mewah di Turki, Berapa Tagihannya?

TRIBUN-MEDAN.COM - Selesai bertanding, tim Rans Cilegon FC ditraktir Raffi Ahmad di restoran daging ternama di dunia, Nusr Et.

Tak tanggung-tanggung, Raffi Ahmad meneraktir seluruh tim Rans Cilegon FC yang berjumlah 70 orang.

Alangkah kagetnya Raffi Ahmad usai melihat tagihan atau bill di restoran tersebut.

Sebab, suami Nagita Slavina itu harus membayar biaya fantastis.

Dilansir dari vlog di kanal Rans Entertainment, Raffi Ahmad semringah kala tiba di Nusr Et.

Raffi Ahmad pun mengumumkan bahwa ia sengaja menyewa restoran tersebut untuk tim bolanya.

Kedatangan Raffi Ahmad pun disambut antusias oleh pegawai restoran Nusr Et.

"Kita ajakin semuanya, tim bola makan di nusr et guys. Kita udah booking 70 orang. Gokil," ujar Raffi Ahmad.

"Welcome to Nusr et, welcome to Turki," sapa pegawai Nusr Et.

"Jadi hari ini free satu harian dari pagi," pungkas Raffi Ahmad.