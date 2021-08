Potret Terbaru Istri Ahok Puput Nastiti Devi setelah Melahirkan Anak Kedua

TRIBUN-MEDAN.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kini tengah berbahagia.

Pasalnya sang istri, Puput Nastiti Devi baru saja melahirkan anak mereka yang kedua.

Berjenis kelamin perempuan, Puput Nastiti Devi telah melahirkan sang anak di Rumah Sakit Bunda, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021).

Kabar bahagia ini diketahui dari unggahan Ahok di laman Instargam pribadinya @basukkibtp.

Dalam foto terlihat, Ahok sangat bahagia menggendong anak keduanya dengan Puput.

"Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan istrinya Puput Nastiti Devi dikaruniai anak kedua pagi tadi pukul 08.25 WIB di Menteng, Jakarta Pusat.," tulis Ahok dikutip dari Instagramnya, Jumat (27/8/2021).

Komisaris Utama PT Pertamina ini juga mengumumkan nama sang anak.

"Welcome to the world Sarah Eliana Purnama," ungkapnya.

Bayi perempuan bernama Sarah tersebut terlihat cantik dengan pipi merah merona.

Sang Ibunda, Puput berterima kasih banyak doa dan ucapan selamat untuknya dan sang putri.