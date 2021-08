Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Sirokkap Ni Tondi dipopulerkan Dorman Manik feat Rani Simbolon

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan Chord Gitar lagu hits batak Sirokkap Ni Tondi dipopulerkan Dorman Manik feat Rani Simbolon.

Lagu yang dirilis pada tahun 2013 dalam album berjudul Hodo Sadude.

Lagu yang menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai, dimana doa-doa mereka akhirnya dikabulkan Tuhan agar mereka terus bersama.

Berikut Lirik dan Chord Gitar lagu hits batak 'Sirokkap Ni Tondi':

Intro :C F G Em Am Dm Fm C

C F G

Holong na ias di bahen ho

F C

mangarahut holong hi di ho

F G

roha na serep dipelehon ho

F G C

mangaririt rohangki tu ho

F G

gomos do tangiang mu tu Tuhani

F G C

asa ho saut di au

##

F G

godang dibaen ho nauli nadenggan

F C

tu damang dohot sisolhoti

F G

tagam situtu dipatuduhon ho

F G C

burju mi tu natua-tuakki

F G

to ho ma ho tutu haholonganku

F Em Dm C

si rokkap ni tondikki

F G

mauliate ma di Tuhan

Em Am

di oloi do tangiang

Dm G

sadarion…. sadarion

C

nungga sikkop na ta parsitta

C Dm Em F G

ma u li ate ma di Tuhan

Em G# Am

di oloi do tangiang

Bb F

olat nion rodi nalao mate pe

G# Bb C

ho nama nampuna au

back to ##

Arti lagu hits batak 'Sirokkap Ni Tondi' :

Holong na ias di bahen ho

(Rasa Sayang yang Tulus Kau Berikan)

Mangarahut holong hi di ho

(Membuat Aku Cinta PadaMu)

Roha na serep dipelehon ho

(Rasa Rendah Hati yang Kau Berikan)

Mangaririt rohangki tu ho

(Membuat Aku memilih Kau jadi IstriKu)

Gomos do tangiang mu tu Tuhani

(Erat DoaMu pada Tuhan itu)

Asa ho sahut di ahu

(Agar kau jadi UntukKu)