Lirik dan Chord Gitar Lagu Rock Batak Sinanggar Tulo Dipopulerkan Viky Sianipar Ft Arrysyaff

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan chord gitar lagu batak rock 'Sinanggar Tulo' yang dipopulerkan Viky Sianipar Ft Arrysyaff.

Lagu perdana dalam Album TobaDream, Vol 3 ini booming di kalangan masyarakat muda batak pada 2008 silam disebabkan tema rock yang dipakai Viky Sianipar di lagu ini.

Perpaduan musik elektrik dengan tradisional membuat lagu ini semakin membuat lagu semakin berwarn

Berikut Lirik dan chord gitar lagu batak rock 'Sinanggar Tulo':

Intro:

C Eb Bb F

C Eb Bb F

C Eb Bb F

(Sinanggar tullo atullo a tullo)2X

Verse:

C

Tudiama luluan da goring-goring bahen soban

Gm7

Sai tudiama luluan da boru tobing bahen dongan

Chorus 1:

C

(Sinanggar tullo atullo a tullo…)2X

Gm7

(Sinanggar tullo atullo a tullo…)2X

C Gm7

(Sinanggar tullo atullo a tullo…)4X

Interlude:

( G# Fm C )2X G# Bb Cm Eb Bb Fm G# C

Back to Verse, ChorusCoda:

C Eb Bb F

(Sinanggar tullo atullo a tullo)2X

C Eb/C Bb/C F/C

(Sinanggar tullo atullo a tullo)2X

Arti Makna lagu sinanggar tulo di atas menggambarkan keluh kesah seorang pemuda yang harus menuruti perintah ibunya, sang wanita yang melahirkannya menginginkan putranya mendapatkan kekasih dari keturunan Marga Tobing dan juga merupakan pariban.

Artinya marga dari sang ibu harus sama dengan marga sang calon kekasih dari sang pemuda.

