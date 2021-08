Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Aut Boi Nian Ciptaan Viky Sianipar feat Alsant Nababan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan Chord Gitar lagu hits batak berjudul 'Aut Bo Nian yang diciptakan Viky Sianipar feat Alsant Nababan.

Lagu yang dirilis pada tahun 2015 silam ini merupakan soundtrack film Toba Dreams yang sempat menggemparkan jagat perfilman di Indonesia.

Bahkan setelah dirilis pada tahun 2015 silam ini sudah disaksikan 21 juta warga net di YouTube.

Lagu yang bercerita tentang seorang pemuda yang dilanda duka dan sakit hati karena tidak dapat menjadi apa yang diinginkan oleh perempuan pujaan hatinya.

Pemuda tersebut pun harus merelakan sang kekasih memilih lelaki lain yang dianggap lebih pantas untuknya.

Sejalan dengan film Toba Dreams yang memang mengisahkan tentang dua sejoli yang hubungannya tidak direstui oleh orangtua kedua pihak dikarenakan perbedaan status sosial, lagu ini terasa sangat pas dan terikat oleh cerita meski tanpa mengetahui terlebih dahulu artinya.

Do: G

Intro : C D Em C 2x

*

G D Em

Aut boi nian tardungdung au.