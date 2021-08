Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Mardua Holong Dipopulerkan Omega Trio

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan Chord Gitarb lagu hits batak berjudul 'Mardua Holong' yang dipopulerkan Omega Trio.

Lagu yang diciptakan oleh Saut Barasa, salah satu personel Omega Trio pada Januari 2014 silam.

Lagu ini sekaligus yang membawa Omega Trio namanya meroket sebagai salah satu trio batak terkenal dan menuju awal mula dapur rekaman.

Arti lagu 'Mardua Holong' ini cukup menyayat hati dimana menceritakan hubungan yang harus berakhir karena telah terjadi perselingkuhan oleh salah satu pasangan.

Dan perselingkuhan tersebut membuat salah satunya hancur dan merasa tersakiti.

Tapi, walaupun tersakiti, ia tetap berharap hubungan ini berakhir secara baik-baik, karena awal memulai hubungan.

Baca juga: Lirik Lagu Batak Jamila Dipopulerkan oleh Vicky Sianipar Ft Alsant Nababan.

Intro : C G F G

*

C G C

Denggan do nia ito hita na mamukkah padan

C G

denggan ma nia molo tung ikkon sirang

Am Em G C

unang pola be hita mardongan dongan hasian

Am Em G

holan na mambahen hacitni roha i

**