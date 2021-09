Artis Cantik yang Dulu Dekat dengan Ariel NOAH Ini Kabarkan Berita Duka, Sang Ayah Telah Meninggal

TRIBUN-MEDAN.COM - Ayah artis cantik Pevita Pearce dikabarkan meninggal dunia.

Kabar duka pun kini tengah menyelimuti keluarga besar aktris muda Pevita Pearce.

Sang ayah yang diketahui bernama Bramwell Pearce kini telah kembali ke pangkuan Tuhan yang Maha Kuasa.

Kabar tersebut diketahui langsung dari unggahan Insta Story Pevita Pearce pada Senin (30/8/2021) kemarin.

Seperti diketahui, Pevita Pearce sempat santer dikabarkan dekat dengan musisi Ariel NOAH.

Dalam postingannya tersebut, wanita yang pernah dikabarkan dengan Ariel NOAH itu memposting 2 foto saat bersama sosok pria yang pertama dicintainya itu.

Yang pertama yakni foto dirinya saat kecil bersama sang kakak, Keenan Pearce dan ayahnya di tengah.

Artis Pevita Pearce sampaikan kabar duka atas berpulangnya sang ayah tercinta (Kolase tangkap layar Instagram @pevpearce)

Kemudian foto kedua, tampak Pevita yang sudah dewasa tengah merangkul sang ayah.

Pevita Pearce juga sempat menuliskan kata sendu dalam postingannya tersebut.

"Until we meet again dad," tulis Pevita Pearce.