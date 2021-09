Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Ho Do Na Tarpilit Dipopulerkan Shandy Trio Feat Caca Manalu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -Lirik dan Chord gitar lagu hits batak berjudul 'Ho Do Na Tarpilit' yang diciptakan Abidin Simamora.

Lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh Shandy Trio feat Caca Manalu pada tahun 2013 silam dan langsung booming di tengah masyarakat khusunya warga batak.

Hingga akhirnya ditonton jutaan pasang mata di kanal YouTube.

Kisah yang menceritakan tentang seorang pria yang meyakinkan pasangannya untuk menguji cintanya yang besar.

Sang pria mengaku bahwa pasangannya lah sebagai yang terpilih dari semua wanita yang dikenalnya. Hingga ia merasa bahagianya dan ingin senantiasa bersama

Chord Gitar Lagu Batak Ho Do Natarpillit:

Intro : Dm G Em A Dm G

C Am

Uji ma au hasian

F Em G

taringot cintaki tu ho

F G Em

unang sai sangsi be ho..

E Am

jalo ma bukti

F G C F G

dang bahenonku ho kecewa

**

C Am

Percuma do burjumi

F Em G

molo so percaya be ho tu au

F G

unang sungguli be i

E Am

akka naung salpu i

F G C G

dang bahenonhu ho marimbang

[Reff]

C

Ho do na tarpillit

F

sada sian sasude nauli

Dm G

sonang do au bahagia do au

C G

raphon ho

C

Ho do natarpillit

F

tinodo ni tondikku

Am C G

haol ma au, haol ma au

F G C

arga hian do ho di au