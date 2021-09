Bertalenta dan Punya Paras Cantik, Artis Cantik Ini Kini Sukses Menembus Industri Hiburan Amerika

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa yang fans para artis Korea Selatan?

Ya, inilah salah satu artis negeri ginseng yang sukses menembus industri hiburan di Amerika Serikat.

Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, penggemar patut mengetahui arti nama Han Hyo Joo.

Arti nama Han Hyo Joo memang jarang dibahas dalam wawancara media.

Meski begitu, bukan berarti arti nama Han Hyo Joo tidak menarik untuk diketahui.

Jika mengutip Behind the Name, nama Han Hyo Joo sarat dengan makna baik.

Mulai dari kata pertama yaitu Han yang merupakan nama keluarga.

Penampilan Han Hyo Joo di red carpet sangat memikat.

Nama keluarga ini berarti Raja, kerajaan, negara, atau orang Korea. Han merupakan nama tertua di Korea Selatan.

Kemudian Hyo dalam bahasa Sino-Korea berarti berbakti dan taat. Ada juga kata Hyo yang diartikan fajar, jelas, dan eksplisit.

Lalu Joo, jika digunakan sebagai nama keluarga berarti merah atau sekitar.