SIMULASI Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Perbaungan, Siswa: Rindu Sekolah

TRIBUN-MEDAN.com, SERGAI - Sekian lama tak bersekolah akibat pandemi Covid-19, sejumlah siswa di Kabupaten Serdangbedagai menyambut bahagia pelaksanaan simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

Simulasi pembelajaran tatap muka terbatas ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 6-8 September 2021, dengan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat.

Tampak dari raut wajah siswa-siswi di SMP N 1 Perbaungan, Serdangbedagai, tak sabaran untuk melepaskan rindu akan bersekolah dan bisa bertemu dengan teman-temannya.

Rasa rindu akan bersekolah dirasakan seluruh siswa. Salah satunya Ali Akbar, siswa kelas 8 (Kelas 2) SMP Negeri 1 Perbaungan. Ia menceritakan bahwa sejak pertama masuk sekolah kelas 7 (Kelas 1) belum pernah merasakan sekolah tatap muka.

"Tadi berangkat ke sekolah jam 07.05 WIB diantar papa. Rindu dengan sekolah karma sejak kelas 7 gak pernah sekolah langsung, hanya dari daring," ujar Akbar, Senin (6/9/2021).

Ia mengaku yang paling dirindukannya dengan sekolah adalah bisa bertemu dengan teman-teman sekelasnya.

"Yang dirindukan berjumpa dengan teman-teman dan faham dengan materi yang disampaikan guru. Selama ini hanya daring," ujar Akbar.

Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Sei Rampah Dinas Pendidikan Sumatera Utara Yedi Efendi Sipayung, memuji simulasi proses belajar mengajar tatap muka di wilayah Serdangbedagai.

Bahkan ia menyampaikan salam dari Kadis Pendidikan Sumatera Utara yang menyatakan penerapan prokes pada siswa berjalan dengan baik.

"Sergai ini The Best pak. Ini salah satu daerah yang The Best pelaksanaan simulasinya. Kita harap ini terus berjalan agar mutu pendidikan kita yang terus membaik," ujar Yedi.