Nafa Urbach Diteror hingga Diancam Puluhan Nomor Pinjaman Online, Begini Reaksinya sang Artis Cantik

TRIBUN-MEDAN.COM - Kejadian kurang mengenakkan baru-baru ini dialami oleh artis cantik Nafa Urbach.

Nafa Urbach mengungkapkan kekesalannya terhadap para oknum yang menagih utang pinjaman online kepadanya.

Merasa tak pernah punya pinjaman online, Nafa Urbach ngaku bingung kenapa nomor teleponnya kerap diteror para penagih utang.

Kesal lantaran namanya tercatut dalam upaya oknum penagih utang pinjaman online, Nafa Urbach ancam akan lapor polisi.

Kekecewaan Nafa Urbach terlihat pada unggahan story Instagram pribadinya belum lama ini.

Nafa Urbach saat ditemui dalam acara oeluncuran Trailler dan Poster Film Kembang Kantil di Metropole XXI, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018) (Kompas.com/Ira Gita)

Semula ia bertanya kepada netizen terkait perihal yang tengah dialaminya.

"Ini kenapa tiba-tiba banyak banget pinjol pada nagih utang orang yang nggak kukenal yah? Kalian ngalamin ini juga nggak sih.

No HP jadi disalahgunakan sama orang-orang gak jelas. Ada yang ngalamin gak?" tanya Nafa Urbach sembari menyematkan fitur "ask me question" di story Instagramnya, seperti dilansir Grid.ID dari laman gosip @lambeturah_official, pada Rabu (8/9/2021).

Nafa Urbach pun dibuat terkejut lantaran hal itu rupanya tak hanya dialaminya sendiri.

Hal ini lantaran tak sedikit netizen juga merasakan hal yang sama seperti sang artis.