Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Holan Au Do Mangantusi Ho Dipopulerkan Arvindo Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan Chord Gitar lagu hits batak berjudul 'Holan Au Do Mangantusi Ho' diciptakan Tagor Pangaribuan.

Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Arvindo pada 2015 silam hingga akhirnya booming di masyarakat khususnya suku Batak.

Lirik lagu sendu yang menceritakan tentang seorang pria yang meyakinkan kepada pasangannya untuk tidak ragu.

Karena rasa cintanya yang begitu erat kepada pasangannya seorang. Sang pria mengatakan bahwa cintanya hanya untuk sang wanita seorang.

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Ro Do Au Tu Pestami, Dipopulerkan Rita Butar-Butar & Herti Sitorus

Berikut Chord Gitar Lagu Batak Berjudul 'Holan Au Do Mangantusi Ho' :

C G C

Unang be sai lomos roham tu au

F G

Tung paposma rohami dahasian

Am Em Am Em

Holongki tuho tung gomos do hasian

F C G C

Papos roham di au holan ho sasada ho

C G C

Holan Au Do Mangantusi Rohami

F G

Holan au do naboi mangaju ho

Am Em Am Em

Tangkas doi di boto ho ito

F C G C

Dang namarmeam meam au manghaholongi ho

G F

Aut sura boi ma nian

G C

dungdungonku bulan i

F C

Lehononku ma tuho

G C

Lao palashon rohami

G F

Marjanji au dirohakki

G C

Ikkon ho saut di au

F C

Pos roham di au ito

Dm G

Holan hodo holan hodo

C

Hasian

Baca juga: Lirik Lagu Memandangmu Ikke Nurjanah dan Gugatan Perceraian Aldi Bragi-Ririn Dwi Ariyanti

Arti Lagu Batak Berjudul 'Holan Au Do Mangantusi Ho' (Hanya Aku Yang Dapat Mengerti Dirimu)

Janganlah lagi engkau ragu kepadaku

Yakinkanlah hatimu sayang

Rasa sayangku kepadamu begitu erat

Percayalah kepadaku, hanya dirimu satu

Hanyalah diriku yang selalu mengerti hatimu

Hanyalah diriku yang selalu menyanjungmu

Engkau sungguh tahu itu

Bukanlah aku bermain-main

Menyayangi dirimu..

Andaikan saja dapat

Ku raih rembulan

Akan ku berikan untuk menyenangkan mu

Aku berjanji dari hati ini

Haruslah engkau jadi milikku

Yakinlah engkau sayang

Hanyalah kamu satu yang aku sayang

Hanyalah diriku yang selalu mengerti hatimu

Hanyalah diriku yang selalu menyanjungmu

Engkau sungguh tahu itu

Bukanlah aku bermain-main

Menyayangi dirimu..

Andaikan saja dapat

Ku raih rembulan

Akan ku berikan untuk menyenangkan mu

Aku berjanji dari hati ini

Haruslah engkau jadi milikku

Yakinlah engkau sayang

Hanyalah kamu satu yang aku sayang

Andaikan saja dapat

Ku raih rembulan

Akan ku berikan untuk menyenangkan mu

Aku berjanji dari hati ini

Haruslah engkau jadi milikku

Yakinlah engkau sayang

Hanyalah kamu satu yang aku sayang

Hanyalah kamu satu yang aku sayang

(vic/tribun-medan.com)