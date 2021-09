Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Ro Do Au Tu Pestami, Dipopulerkan Rita Butar-Butar & Herti Sitorus

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan Chord gitar lagu hits batak 'Ro Do Au Tu Pestami' yang diciptakan Tigor Gipsy Marpaung.

Lagu yang populer di tahun 2010-an ini dinyanyikan Rita Butar-Butar dan Herti Sitorus.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang pasangan yang sedang LDR dengan kekasihnya, namun tiba-tiba datang surat tentang undangan pernikahan kekasihnya dengan orang lain.

Dengan hati yang sedih dan merasa dikhianati, dia tetap datang ke acara pernikahan mantan kekasihnya.

C

Holong nadi rohakki

F G C

Tung so muba so mose bei dahasian

Am Em F G C

Tung dao ho ito sian au alai rohakki sai hot doi

Dm F C G

Dinipikki pe ito ai holan ho

C

Tarsanggot au da ito

F G C

Tarhatotong songon na maoto au hasian

Am Em F G C

Di surat mi namandok naeng mangoli ma ho hape ito

Dm F C G

Tinggal ma au hasian nadangol on

C F

Gabe sega do au ito alani pambahenanmi

G F G C G

Dang tagamon anggo sapata ai ho do namambaen naso denggan

C F

Tung haccit pe pambahenanmi ito ro do au tu pestami

C G C

Borat pe langkaki na rodo au tu si marnida pamasu-masuon mi

Arti lagu:

Ro Do Au tu Pesta mi - [Datangnya Aku ke Acaramu]

Holong na di rohakki

(Perasaan yang ada dihatiku)

Tung so muba so mose be i

(Tidak bisa berubah lagi itu)

Da hasian

(Sayang)

Tung dao ho ito sian au

(Meskipun jauh kamu dariku)

Alai rohakki sai hot doi

(Tetapi hatiku selalu ada)

Di nipikki pe ito

(Di mimpikupun)

Sai hot tu ho do

(Selalu kepada kamu