Dulu Rayakan Ulang Tahun dengan Jonathan Frizzy, Kini Dhena Devanka Bersama Sosok Ini: With My Love

Istri aktor Jonathan Frizzy baru saja merayakan ulang tahunnya.

Namun tahun ini ada yang berbeda dari ulang tahun Dhena Devanka.

Setelah sembilan tahun merayakan ulang tahunnya bersama Jonathan Frizzy, kali ini tak ada wajah pria yang akrab disapa Ijonk itu di acara Dhena.

Dhena Devanka genap berusia 37 tahun pada 9 September 2021 lalu.

Ia pun merayakan ulang tahun bersama anak-anak dan keluarganya.

"Celebrating my 2021 Birthday with my loved ones," tulis Dhena di kolom keterangan fotonya.

Ia mengunggah beberapa foto dimana ia dan keluarganya kompak menggunakan baju hitam.

Warganet pun turut bersimpati.

@doviajiib: Mama bear matanya sembab bngt, sedih ya ultah kali ini berasa beda bngt

@vie_vicanzz: Sedih waktu liat igs nya mama dhena, bnyak foto2 knangan ultah sma ijonk