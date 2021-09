Dilraba Dilmurat Muda Wanita Tercantik di Atas Gal Gadot, Wajah Pacar Disorot Kerja Pembakar Arang

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik asal suku Uighur yang populer di China, Dilraba Dilmurat, disebut-sebut sebagai wanita tercantik di Asia.

Paras Dilraba Dilmurat berhasil membuatnya masuk dalam daftar wanita tercantik di dunia pada 2019 versi TC Candler.

Dalam daftar 100 Most Beautiful Faces 2019, Dilraba Dilmurat menempati urutan ke-34, di atas Gal Gadot yang berada di nomor 36.

Karena kecantikannya yang amat populer, kisah cinta Dilraba Dilmurat kerap menjadi sorotan.

Banyak yang penasaran, siapa gerangan pria yang beruntung bisa mendapatkan hatinya.

Kabar terbaru, Dilraba Dilmurat disebut tengah berpacaran dengan aktor populer China bernama Huang Jingyu atau Johnny Huang.

Kabar itu beredar setelah tersebar foto-foto kemesraan Huang Jingyu dan Dilraba Dilmurat belum lama ini.

Seorang fans menyebarkan foto Huang Jingyu tengah mengunjungi lokasi syuting Dilraba Dilmurat.

Dilraba Dilmurat memang tengah menjalani syuting drama berjudul You Are My Glory.

Fans itu juga yang memotret kemesraan Huang Jingyu dan Dilraba Dilmurat yang terjalin di lokasi syuting You Are My Glory.