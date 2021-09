Pengakuan Mengejutkan Tentang Gisel Diumbar Gading Marten, Kasihan ke Wijin

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Gading Marten membuat pengakuan bahwa dirinya masih sayang pada mantan istrinya, Gisel atau Gisella Anastasia.

Ini Gading Marten sampaikan terkait rumor yang kerap ia hadapi soal kemungkinan rujuk dengan Gisel.

Hanya saja, sayang yang dimaksud adalah sayang dengan konsep yang berbeda.

Ya, aktor Gading Marten kerap dihadapkan pada rumor dia akan rujuk dengan mantan istrinya, artis peran Gisella Anastasia.

Dalam konten Talkshow di kanal YouTube TS Media, Gading kembali menjawab gosip tersebut.

"Enggak rujuk, kalau misalnya ditanya masih sayang ya masih sayang karena dia ibunya Gempi kan. Sayang in different way," ujar Gading Marten, sebagaimana dikutip Kompas.com, Minggu (12/9/2021).

Gading justru merasa tak enak hati karena muncul rumor semacam itu karena Gisel saat ini menjalin hubungan serius dengan Wijaya Saputra atau Wijin.

"Gue malah kasihan sama Gisel dan Wijin. Karena kita harus respect mereka punya hubungan juga kan. Memang enggak gampang jadi mereka," ucap Gading.

Aktor berusia 39 tahun itu mengaku selalu mendukung apapun keputusan yang diambil mantan istrinya.

"Apapun gue support, tapi dia kan sudah punya pacar, tanya mereka dulu baru nanti tanya gue, kalau misal ada masalah tanya mereka dulu," ujarnya.