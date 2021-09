Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Manduda Baion Dipopulerkan Victor Hutabarat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan chord gitar lagu hits batak 'Manduda Baion' diciptakan Tagor Tampubolon.

Lagu yang hits tahun 2000-an ini dipopulerkan Victor Hutabarat ini sangat digandrungi para kaula muda hingga orang tua.

Manduda Bayon lagu yang bercerita tentang mengekpresikan betapa besar nya cinta seorang pria kepada kekasihnya.

Bahkan sampai-sampai sang pria harus mengetahui apapun yang terjadi harus kekasihnya yang jadi mantu ibu sang pria.

Berikut Chord Gitar Lagu Manduda Baion:

Intro :

CFCFC

*

C F

Rap hita nadua hasian

C F G F C

Manduda bayon i

C F

Rap hita nadua hasian

C

Tu parmahanan i..

F

Laos hugalmit ma ito da hurum mi

C

Mekkel suping ho tu au hasian

C

Holan ho na ma ito,

G

Holan ho na ma ito

Am G C FGFC

Bunga diate ate ki

**

C F

Pos do rohami tu au ito,

C FGFC

Songoni nang au tu ho

C F

Songon aek tu na mauas i

C

Sihol hi tu ho ito

F

Molo so pajumpang au dohot ho

C

Marsahali sadari

C

Sai busisaon au,

G

Sai busisaon au

Am G C

Ala ni holong hi tu ho

[Reff]

F

Ias do holong mi tu au ito

C

Songon bottar ni bajumi

F

Ndang naha suhatan

C

Burjumi lagumi tu au ito

C

Ikkon ho nama ito,

G

Ikkon ho do hasian

Am G C

Parumaen ni dainang i

Musik: