Bioskop di Medan Kembali Dibuka, Penonton Rindu Dengar Suara 'All Around You'

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pembukaan kembali bioskop Cinema XXI di Kota Medan mendapat sambutan positif dari para pencinta film.

Vira, mahasiswi asal Medan tampak senang saat keluar dari studio usai menonton Shang Chi The Legend of the Ten Rings di Millenium XXI, Plaza Millenium ICT, Jumat (24/9/2021).

"Senang banget akhirnya bisa nonton film di bioskop. Soalnya sudah hampir dua tahun kita enggak bisa nonton langsung kan. Aku sudah pantau tiket dari tadi malam, film apa yang bakal keluar hari ini," ungkapnya.

Vira awalnya sempat terkejut ternyata untuk masuk ke dalam bioskop wajib mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan 2.

"Kaget juga awalnya karena dibilang harus vaksin lengkap. Untung saya sudah vaksin lengkap. Senang banget lah. Hal yang aku dengar pertama itu suara announcement masuk bioskop," ujarnya.

Ardian, pengunjung lainnya,tampak senang menonton bersama dua temannya.

"Seru banget tadi nonton film Shang Chi bareng kawan. Ini film udah ada tersebar juga, tapi kita milih untuk nonton langsung. Beda vibes-nya kan," tuturnya.

Menurut Ardian, hal yang paling ia rindukan saat menonton bioskop yaitu makan popcorn langsung di studio dan suara khas bioskop.

"Yang paling rindu itu makan popcorn dari mba-mba yang suka keliling menawarkan popcorn terus suara 'all around you' yang khas banget. Sudah hampir dua tahun enggak nonton bioskop, akhirnya nonton lagi ya senang banget lah," pungkas Ardian. (cr13/tribun-medan.com)