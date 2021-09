Lestarikan Warisan Tenun Batak dengan Fasilitasi Para Partonun

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Memahami pentingnya peran partonun dalam ekosistem Ulos, PT Toba Tenun Sejahtra konsisten memberdayakan Partonun.

Hal tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan potensi dan keterampilan diri sehingga dapat semakin kuat dalam menjaga, mewariskan dan melestarikan Ulos yang berkualitas dan memiliki filosofi penuh makna.

Selain memfasilitasi para partonun untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan, PT Toba Tenun Sejahtra juga memberikan dukungan dan pendampingan lewat Jabu Bonang serta memberikan solusi kepada para partonun yang memiliki banyak tantangan di lapangan seperti kurangnya akses terhadap bahan baku, rumitnya pemasaran, hingga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kerap dialami para partonun.



Baca juga: Tambang Emas Ilegal di Bengkulu Longsor, 1 Orang Tewas Tertimbun

Mitra Partonun & Champion Jabu Bonang, Denita Manihuruk, mengatakan menjadi mitra partonun membuka banyak jalan untuk kehidupan yang lebih baik.

“Bersama Tobatenun, saya telah mengikuti Lokakarya Tenun Motif Ulos dan Pewarnaan Alami. Tidak hanya menambah keahlian tetapi juga pengetahuan holistik yang berhubungan erat dengan kehidupan partonun seperti gerakan fisioterapi sederhana dan kesehatan reproduksi,” ungkapnya.

Tentunya fasilitas dan pendampingan yang berkelanjutan tersebut sangat membantu bagi para perajin untuk meningkatkan kemampuan baik menjadi penenun maupun kewirausahaan.

“Besar harapan agar semakin banyak partonun mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang saya dapatkan sehingga nantinya ekosistem tenun semakin besar, kuat, dan berkualitas dan berdampak kepada peningkatan perekonomian hidup kami,” katanya.

Hingga akhir tahun 2021 sekaligus menyambut Hari Ibu Nasional, PT Toba Tenun Sejahtra akan melakukan rangkaian aktivitas untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap warisan kain wastra nusantara, khususnya tenun dan ekosistem artisan yang terlibat dibaliknya yang didominasi oleh perempuan.



Baca juga: Tak Dapat Bantuan dari Kemenpora, Pengelolaan Fasilitas Olahraga Pemko Medan Dialihkan ke Dispora

“Di bulan September akan ada kegiatan lomba selendang tenun di wilayah mitra artisan tenun Jabu Bonang. Di bulan Oktober akan terdapat lelang amal selendang tenun dan peluncuran kalendar Heritage 2022. Sementara itu, di bulan November PT Toba Tenun Sejahtra akan mengadakan webinar bertajuk From Heritage to Legacy serta kegiatan Heritage Goes to School yang bertujuan memberikan literasi budaya khususnya budaya Batak kepada masyarakat,” jelas Founder dan CEO PT Toba Tenun Sejahtra, Kerri Na Basaria.

Rangkaian acara akan ditutup di bulan Desember, dengan dua kegiatan yaitu kegiatan papsmear bagi perempuan para mitra partonun Jabu Bonang dan pengadaan seminar untuk Partonun sebagai upaya PT Toba Tenun Sejahtra untuk meningkatkan literasi kesehatan perempuan dan literasi budaya bagi para artisannya.

“Kami di PT Toba Tenun Sejahtra optimis melalui berbagai program yang kami lakukan bersama mitra stretegis lainnya dapat membuka kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan wastra nusantara, khususnya wastra Batak. Kami harap upaya yang kami lakukan juga dapat memberikan dampak positif bagi keseluruhan ekosistem tenun dan menjadi bagian dari peningkatan perekonomian daerah maupun nasional,” ungkapnya.

Sejak tahun 2020, PT Toba Tenun Sejahtra merintis 3 fokus usaha secara paralel untuk perkuatan ekosistem tenun di Sumatra Utara, yaitu Tobatenun untuk platform distribusi produk tenun Sumatra Utara, BORU untuk usaha pengembangan dan komersial produk turunan tenun seperti ready to wear, accessories dan home decor; dan Jabu Bonang untuk usaha pengembangan komunitas artisan kain tenun di Sumatra Utara.

(cr9/Tribun-Medan.com)