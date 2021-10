Fakta Baru Kisah Rumah Tangga Ijonk dan Dhena, Om Benny Ungkap Kisah di Baliknya

TRIBUN-MEDAN.com - Ada sekelumit kisah rumit di balik pernikahan Jonathan Frizzy dengan Dhena Devanka harus kandas di tengah jalan dengan segala masalah di belakangnya.

Terlebih, sang paman, Benny Simanjuntak membela habis-habisan sang kemenakan.

Namun belum lama ini, Benny mengungkapkan fakta baru soal pernikahan Ijonk dan Dhena kepada Feni Rose via konten Spill The Tea pada kanal YouTube Feni Rose Official, dikutip Sabtu (2/10/2021).

Ternyata Ijonk sempat bersusah payah meminta restu keluarganya untuk menikahi Dhena.

Bahkan ada satu momen Ijonk menangis minta restu untuk menikahi Dhena.

Benny menuturkan Ijonk masih belum mendapat izin sang nenek (dipanggil Opung) untuk menikahi Dhena.

"Sampai sewaktu-waktu Ijonk bilang, dia nangis minta ke mamaku bilang 'Opung izinkan aku kawin', terus mama ku tidak kasih jawaban," bebernya.

Akhirnya, tibalah momen ibunda Benny menyetujui Ijonk menikahi Dhena.

Pasalnya, ibunda Benny seolah berfirasat akan meninggal dalam waktu tak lama.

"Dia (mama) dateng ke rumah saya. Dia bilang 'aku kayaknya umurku tidak lama lagi deh nak'.