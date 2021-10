Berobat ke Amerika Serikat, Marshanda Jalani Terapi tak Biasa, di Indonesia Masih Ilegal. 

TRIBUN-MEDAN.com - Memang sudah bukan menjadi rahasia jika artis Marshanda mengidap gangguan mental.

Marshanda mengakui bahwa dirinya memiliki kondisi bipolar disorder sejak remaja.

Dilansir dari TribunSeleb, ia sampai harus berobat ke New York, Amerika Serikat untuk menjalani terapi demi meredakan masalah mentalnya itu.

Marshanda menyebut terapi yang dilakukannya belum boleh dilakukan di Indonesia.

"Jadi gue itu ke US untuk ngambil yang namanya Ketamine IV Therapy," kata Marshanda, dikutip dari channel YouTube MARSHED, berjudul 'NEVER THIS NAKED - Episode 3'.

"Jadi Ketamin itu emang nggak ada di Indonesia, dengan kata lain, ketamin dianggap ilegal di Indonesia," sambungnya.

Ketamine ialah salah satu jenis obat bius yang bisa menghilangkan kesadaran.

Walau begitu, pemeran sinetron Bidadari itu memastikan bahwa terapi yang dijalani pengawasan ahli kesehatan.

"Nah kalau di US gue ngambil terapi ketamin yang dilaksanakan oleh dokter," ungkapnya.

"Jadi ada psikiater yang mengawasi dan memastikan proses terapinya berjalan lancar."