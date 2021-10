Menyehatkan Jantung, Berikut 5 Manfaat Lain Jika Rajin Mengkonsumsi Buah Naga

TRIBUN-MEDAN.com- Buah naga dikenal dengan nama pitaya, pitahaya, strawberry pear atau buah kaktus, memiliki kulit berwarna merah muda cerah dengan sisik hijau di bagian luar.

Buah naga tumbuh pada kaktus Hylocereus, disebut juga sebagai kaktus mekar malam yang bunganya hanya buka pada malam hari.

Baca juga: 6 Manfaat Buah Naga untuk Kecantikan, Bisa Mengurangi Jerawat Hingga Menangkal Radikal Bebas

Buah Naga (Goodnewsfromindonesia)

Kaktus Hylocereus berasal dari Meksiko Selatan dan Amerika Tengah, namun sekarang tumbuh di seluruh dunia.

Dikutip dari Boldsky, sebuah studi penelitian di World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences menjelaskan bahwa buah naga kaya akan vitamin C, vitamin A, vitamin B1, vitamin B12, vitamin E dan mengandung banyak kalium, magnesium, seng, serta fosfor.

Buah naga juga memiliki kalsium, tembaga dan zat besi dalam jumlah yang lebih kecil.

Selain itu, buah naga kaya akan senyawa tanaman bermanfaat seperti polifenol, flavonoid, karotenoid, betaxanthins dan betacyanins.

Baca juga: WAJIB DIKETAHUI, 15 Kandungan dan Manfaat Buah Naga untuk Tubuh

Berikut 5 manfaat yang bisa didapatkan jika Anda rajin mengkonsumsi buah naga :

1. Meningkatkan kesehatan jantung

Tekanan darah tinggi bisa memicu serangan jantung. Kenali jenis makanan Penyebab Darah Tinggi (shutterstock)

Adanya betaxanthins dan flavonoid dalam buah naga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan menurunkan risiko penyakit jantung.

Sebuah studi tahun 2004 menemukan bahwa buah naga mengandung betaxanthins yang mencegah kolesterol LDL (jahat) teroksidasi atau rusak.