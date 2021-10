Terkuak Sosok Suami Artis Cantik Ini, Pengusaha Ternama di Indonesia, Pendiam dan Sederhana

TRIBUN-MEDAN.com - Regi Datau merupakan suami presenter Ayu Dewi.

Regi dikenal dengan pembawaannya yang tenang, cukup dan sederhana.

Hal itu tentu berbanding terbalik dengan pribadi Ayu Dewi yang ceria, ekspresif dan hobi melucu.

Siapakah sebenarnya Regi Datau ini?

Regi Datau memiliki nama lengkap M. H. Ismagrebu Regi Datau.

Regi Datau menikah dengan Ayu Dewi pada 16 Juni 2012.

Keduanya telah berteman sejak di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dari pernikahannya itu hadir tiga orang anak yaitu Aqilah Dewi Humairah, Mohamad Aqlan Ukasyah, dan Muhammad Aqli Ataya.

Dikutip dari akun LinkedIn-nya, Regi mengawali karier di dunia usaha sebagai seorang Management Trainee di The Westin Resort Nusa Dua Bali.

Lalu, kariernya menanjak dari Assistant to Presiden Director hingga sekarang menjabat Director of Stratergy and Development di Gobel Group Holding Company.