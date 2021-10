Usia Artis Ini Masih Muda, Kekayaannya Ditaksir Mencapai Puluhan Miliar, Kini Hamil Anak Pertama

TRIBUN-MEDAN.COM – Kabar bahagia datang dari artis Nikita Willy dan suami, Indra Priawan.

Melalui unggahan media sosial, Nikita Willy mengumumkan kehamilannya yang sudah memasuki usia 14 minggu.

"14 weeks pregnant," tulis Nikita Willy dalam unggahan tersebut.

Kehamilan Nikita Willy ini membawa kebahagiaan terutama bagi suami dan keluarga.

Selain hamil anak pertama, Nikita Willy juga diketahui bergelimang harta dan saham berkisar Rp 14 miliar.

Indra Priawan pun kompak membagikan kabar kehamilan sang istri.

"Soon to be parents. So excited and can hardly wait to meet our little miracle (Sebentar lagi jadi orang tua. Sangat bersemangat dan tidak sabar bertemu dengan keajaiban kecil kami)," tulis Indra.

Nikita Willy (instagram)

Biodata:

Nama asli : Nikita Purnama Willy (Nikita Willy)

Pekerjaan: Model, Bintang Sinetron, Bintang Iklan, Penyanyi, dan Pengusaha