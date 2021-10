Buntut Viral Baim Marah Dipaksa Kakek Tua Minta Uang, Imbas ke Subscribe Youtube Baim Paula

TRIBUN-MEDAN.com - Buntut video Baim Wong marah-marah kepada kakek-kakek yang mengikutinya karena diduga mengemis, banyak yang melayangkan protes.

Publik maya kesal dengan aksi Baim Wong yang tak sopan dengan kakek tua yang diketahui bernama Suhud yang sehari-hari berjualan Juz 'Amma.

Kemudian Baim Wong mengklarifikasi tindakannya melalui Instagram Story.

Dia tetap membela diri seraya menegaskan tak suka dengan kakek yang baginya memanfaatkan kelemahannya untuk minta uang.

Baca juga: Dicap Lupa Daratan, Artis Ini Disemprot Benny Simanjuntak Dendam 10 Tahun : Gak Tahu Diri

Baca juga: DULU Pernah Menikah dengan Bule, Susi Pudjiastuti Punya Panggilan Mesra dari Daniel Kasier

Baca juga: Lesti Kejora Hancur, Ada yang Kejam Menghina Hamil Anak Haram, Rizky : Beraninya Jarinya

Tak pelak, warganet tetap kesal hingga menyuarakan untuk berhenti melanggani (unsubscribe) kanal YouTube Baim Paula.

"i'm so sick of baim wong, he's insane. how tf he can treat an old man like that?? where's your manners dude??

it hurts me. shares money in front of the poor old man and mocking him "jangan ngemis" and "malu-maluin"

i think Baim is the one who embarrass himself.

(Saya sangat muak dengan Baim Wong, dia gila, bagaimana dapat memperlakukan seorang kakek seperti itu? Di mana tata kramamu??

Ia menyakitkan aku, memberikan uang di depan orang tua dan mengejek 'jangan ngemis' dan 'malu-maluin'.